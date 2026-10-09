Путин пообщался с президентом Таджикистана перед началом саммита СНГ

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 36 0

Главы двух государств побеседовали во время совместного фотографирования лидеров.

Путин пообщался с главой Таджикистана перед саммитом СНГ

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон кратко пообщались перед началом саммита СНГ в Туркмении. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Встреча состоялась во время совместного фотографирования глав государств, прибывших на саммит. Путин и Рахмон переговорили «на ногах».

Саммит СНГ проходит в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин прибыл в Туркменистан с рабочим визитом. В аэропорту Туркменбаши российского лидера встретили почетный караул и дети, которые приветствовали его по-русски, вручили цветы и хлеб с солью. Это десятый визит Путина в Туркменистан.

В программе поездки были переговоры с президентом Туркменистана, а также встреча с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Саммит будет посвящен развитию экономических, политических и гуманитарных связей в рамках СНГ. В 2025 году товарооборот России со странами объединения превысил 110 миллиардов долларов, а в первой половине 2026 года вырос еще на 12%.

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