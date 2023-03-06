Путин поддержал идею проекта по созданию «паспорта семьи мобилизованного»

Глава РФ Владимир Путин поддержал идею губернатора Курганской области Вадима Шумкова о введении в России паспорта для семей мобилизованных. Об этом он сообщил во время телефонного разговора с главой региона.

Президент поблагодарил Шумкова за инициативы в поддержке СВО и семей участников спецоперации.

«Эта идея паспорта каждой семьи мобилизованного очень хорошая, и думаю, что нужно будет ее тиражировать на всю страну», — добавил он.

Курганский губернатор в ходе беседы доложил о разработке социальных портретов семей, включающих вопросы, которые подлежат решению. Среди них ремонт, единовременная материальная помощь и другие задачи.

В ходе послания Федеральному Собранию Владимир Путин сообщил, что все запросы семей участников СВО должны выполняться своевременно. По его словам, поддержка мобилизованных и их близких остается одной из основных задач государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин предложил создать государственный фонд для помощи семьям участников СВО.