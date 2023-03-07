Поздравление на передовой: бойцы поздравили медсестер с наступающим праздником
Военнослужащие группировки «Восток» поздравили медсестер отряда спецназначения с 8 марта
Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru
Женщины по нескольким медицинским специальностям трудятся наравне с мужчинами.
Военнослужащие группировки «Восток» в преддверие 8 марта поздравили медсестер Восточного военного округа, которые оказывают помощь раненым вблизи фронтовой линии.
Слова поздравления сказал начальник передовой группы с позывным «Барс», а также военнослужащий одного из подразделения, выполняющего задачи на линии боевого соприкосновения.
В передовой медицинской группе наравне с мужчинами трудятся шесть женщин по нескольким специальностям, которые посменно в режиме круглосуточного дежурства оказывают квалифицированную медицинскую помощь раненным военнослужащим.
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