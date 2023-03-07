Поздравление на передовой: бойцы поздравили медсестер с наступающим праздником

Эфирная новость 21

Военнослужащие группировки «Восток» поздравили медсестер отряда спецназначения с 8 марта

Фото, видео: Романенко Эрик / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Женщины по нескольким медицинским специальностям трудятся наравне с мужчинами.

Военнослужащие группировки «Восток» в преддверие 8 марта поздравили медсестер Восточного военного округа, которые оказывают помощь раненым вблизи фронтовой линии.

Слова поздравления сказал начальник передовой группы с позывным «Барс», а также военнослужащий одного из подразделения, выполняющего задачи на линии боевого соприкосновения.

В передовой медицинской группе наравне с мужчинами трудятся шесть женщин по нескольким специальностям, которые посменно в режиме круглосуточного дежурства оказывают квалифицированную медицинскую помощь раненным военнослужащим.

-6° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
75.47
0.01 80.24
0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

9:01
Общемировой тренд: россияне стали есть меньше говядины
8:48
В МИД КНР раскрыли детали отношений Пекина с РФ: стоит ли бояться этого союза
8:35
Поздравление на передовой: бойцы поздравили медсестер с наступающим праздником
8:23
В посольстве РФ оценили характер встреч представителей дипмиссии и Госдепа
8:12
Кто первый может пострадать из-за таяния льда в Антарктиде и что будет с Россией
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 7 марта для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Анита Цой тайно крестилась в центре Москвы
Политолог Брутер: при президентстве Трампа отношения между РФ и США ухудшились
Предатель в Белом доме? Кто из команды Байдена выставляет его на посмешище
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица