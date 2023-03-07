Поздравление на передовой: бойцы поздравили медсестер с наступающим праздником

Женщины по нескольким медицинским специальностям трудятся наравне с мужчинами.

Военнослужащие группировки «Восток» в преддверие 8 марта поздравили медсестер Восточного военного округа, которые оказывают помощь раненым вблизи фронтовой линии.

Слова поздравления сказал начальник передовой группы с позывным «Барс», а также военнослужащий одного из подразделения, выполняющего задачи на линии боевого соприкосновения.

В передовой медицинской группе наравне с мужчинами трудятся шесть женщин по нескольким специальностям, которые посменно в режиме круглосуточного дежурства оказывают квалифицированную медицинскую помощь раненным военнослужащим.