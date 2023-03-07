Францию захлестнула волна забастовок из-за пенсионной реформы

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Молодежь вышла на улицы, обвиняя власти в том, что у них отбирают работу.

Фото, видео: REUTERS / Gonzalo Fuentes; 5-tv.ru

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Сегодня во Франции началась забастовка против пенсионной реформы. Этот день власти уже назвали «черным вторником» — стране предрекают гуманитарную катастрофу. На работу не вышли сотрудники энергетической отрасли, транспорта и сферы образования.

Профсоюзы угрожают: выполнять свои обязанности откажутся еще тысячи французов, если политики не одумаются. В некоторых регионах вспыхнули беспорядки — митингующие жгут покрышки и перекрывают важные трассы, мешая проехать большегрузам.

В стране запланированы около трехсот манифестаций. Где-то митинги уже разогнала полиция. Силовики не церемонятся даже со школьниками — которые тоже требуют свернуть реформу.

Правительство Макрона собирается повысить пенсионный возраст на два года — до 64 лет. Против выступают в том числе миллионы студентов и даже старшеклассников. Они считают, что реформа ударит в первую очередь по молодежи, лишив ее рабочих мест.

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