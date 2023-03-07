Букетный переполох: россияне штурмуют цветочные магазины накануне 8 Марта

Ажиотажный спрос взвинтил цены на цветы на 25%.

В Москве и Петербурге настоящий букетный переполох. Мужчины, не жалея нервов и денег, штурмуют цветочные магазины и рынки. Ажиотаж взвинтил цены примерно на четверть. Продавцы букетов честно признаются, что 8 Марта для них главный день в году, когда можно хорошо заработать. Максим Облендер — о стойкости российских мужчин, которые сейчас добывают цветы любой ценой.

Традиция дороже денег. Рижский рынок столицы стал центром праздничного паломничества — здесь километровая пробка! Мужчин не пугают ни очереди, ни цены. Покупка букета — как маленький, но подвиг ради возлюбленных, начальниц, мам и сестер.

«Хочу поздравить свою любимую девушку с 8 Марта. Ну и, конечно, здесь всегда большой выбор цветов. Есть выбор, самые разнообразные цветы»;

«Мы тут достаточно долго. Полчаса наверное», — говорят покупатели цветов.

Попасть внутрь — полдела, надо еще добраться до цветов. На одном прилавке их около десяти тысяч! Разлетаются за пару часов. Традиционно во всех городах накануне закупаются компании — поздравляют коллег. На цветочные плантации делегируют представителей как мужского коллектива, так и женского. Пока все на работе, у них приятная командировка. И продавцам приятно, ведь берут сразу на всю семью.

«Мы по работе, поздравлять коллег, партнеров. Развезем подарки партнерам, потом с девочками на работе посидим-пообедаем», — говорит клиентка цветочного магазина.

Продавцы собирают букеты так, как будто сдают норматив на время. Отдают по три-четыре в одни руки!

«У меня есть дочка и жена и бабушки. В марте мы покупаем тюльпаны и пионы»;

«Я купил для девчонок на работу. Поставлю на стойку просто для настроения. Завтра едем на рыбалку, а сегодня надо поздравить», — делятся мужчины.

География товара обширная: Эквадор, Кения, Колумбия. Ближе и дешевле везти наши цветы — из Краснодара и Сочи. В топе год от года тюльпаны.

«Вот такие большие которые — это отпитые цветы. Эти маленькие, которые стоят, их поставить в воду и через пару дней они будут такие же большие. Лучше брать закрытые, они дольше простоят», — советует продавец.

Словно подснежники, проснулись по весне и уличные предприниматели. Это, конечно, не миллион алых роз, зато целый грузовик мимоз. Он встречает петербуржцев, которые спешат на работу, ну а торговцам отдыхать некогда — у них все предпраздничные часы рабочие.

В центре Петербурга к стихийным лоткам с цветами очередь растянулась на десятки метров. Мужчины терпеливо ждали. Ну а дамы отвечают: цветы получать, конечно, приятно, но желательно не только на 8 Марта, а почаще. Покупателей тем временем становится все больше, впереди самые сложные часы, ну и, конечно, основной поток мужчин в магазинах и самые приятные слова — все это завтра.