Бородина пела и танцевала под советские шлягеры в Сочи в свой день рождения

Телеведущая Ксения Бородина отмечает день рождения 8 марта. Отпраздновать 40-летие и Международный женский день звезда «Дома 2» решила в Сочи в шумной компании друзей, в числе которых были экс-участница реалити-шоу Елена Бушина и коллега Ольга Орлова. К слову, последняя только в феврале родила дочь. Селебрити так активно осуждали за позднюю беременность (45 лет), что еще один повод для критики она решила озвучить заранее — оставила грудного ребенка и улетела развлекаться.

Бородина опубликовала в личном блоге пару десятков видеоотчетов с праздничного отдыха. Веселая группа из столицы поднималась в горы, красиво обедала в местных ресторанах, а вечером все нарядились и устроили танцы. Эффектные наряды дам, игривые шутки их кавалеров, уверенная походка — возраст именинницы выдал разве что музыкальный фон вечеринки.

На одном с видео Бородина с друзьями пела, танцевала и дурачилась под советские хиты, такие как «Девчонка-девчоночка» Жени Белоусова и «Розовые розы» группы «Веселые ребята». Пели в гостиничном номере, потом в лифте, затем в фойе и, видимо, по пути на продолжение банкета. Как призналась именинница, своих товарищей она обожает — каждая встреча с ними проходит неизменно весело и душевно.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ксения Бородина рассказала, на каких условиях разрешает бывшему мужу Курбану Омарову общаться с их общей дочерью Теоной. У экс-супруга вскоре после развода наладилась личная жизнь, он встретил девушку на 22 года моложе, уже познакомил ее с родственниками в Дагестане и поселил в своем доме. Но Бородина, очевидно, пока не готова «принять в семью» новую спутницу Омарова. Позицию звезды, очень распространенную среди женщин, объяснил психолог Андрей Зебровский.

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