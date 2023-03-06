Бородина рассказала, на каких условиях разрешает экс-супругу Омарову встречи с дочерью

Уже несколько лет прошло с момента скандального развода телеведущей «Дома-2» Ксении Бородиной и бизнесмена, Курбана Омарова, но между ними до сих пор возникают конфликты. Бородина упрекает экс-супруга в редком общении с общей дочерью Теоной, но при этом не на все согласна ради этого общения.

В личном блоге один из подписчиков спросил телеведущую, как она решилась отпустить Теону в новую квартиру Омарова, где тот проживает со своей молодой избранницей. В ответ селебрити подчеркнула, что обстоятельства и место встречи ее не интересуют. Главное, чтобы в этот момент рядом не было «лишних людей».

«Самое важное для меня — это мое счастье и счастье моих детей. Их безопасность и моральное состояние для меня тоже очень важны. Мне абсолютно наплевать, кто с кем живет… В те самые редкие моменты, когда ребенок встречается с папой, важно, чтобы они были с папой… Ребенок доволен — и лучше быть не может. Мое условие остается неизменным, что лишних быть не должно, остальное — их дело, как и где проводить время», — написала Бородина.

Курбан Омаров и его избранница Валерия. Фото: Instagram* / zimamoscow

После расставания с телеведущей Омаров не раз показывал публике своих подруг. В его социальных сетях мелькали фото с разными девушками, с кем из них был роман, кого он показывал подписчикам, — неизвестно. Голубоглазая блондинка Валерия со временем вытеснила весь остальной «контент». Пара выглядит счастливой и беззаботной, девушку предприниматель уже свозил на родину в Дагестан и познакомил с семьей.

Валерии 20 лет, Омарову — 42. В новогодние праздники влюбленные опубликовали фото в их квартире. В кадр попал тест на беременность, но пока предположения о скором пополнении не подтвердились. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поклонники бизнесмена приняли его новую пассию.

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