Ефременкова пожаловалась, что из-за детей не успевает оформить документы

Знаменитость заявила, что девушек в положении и с грудными детьми в учреждения нужно пропускать без очереди.

Экс-участница «Дома-2» Юлия Ефременкова, впервые ставшая мамой в сентябре прошлого года, пожаловалась подписчикам, что буквально все свое время вынуждена посвящать детям и не успевает сделать важные дела.

Так, Ефременковой пришлось вместе с малышами идти в госучреждение, чтобы забрать справку. Там она долго ждала приема специалиста, так как администратор не разрешил ей пройти без очереди. В итоге дети захотели есть, и знаменитости ничего не оставалось, кроме как идти домой без нужного документа.

Огорченная Ефременкова задалась вопросом, почему девушек в положении и с грудными детьми в учреждениях не пропускают без очереди. По мнению экс-звезды «Дома-2», это было бы справедливо.

Однако многие подписчики не согласились с мнением девушки. Они напомнили Ефременковой, что беременность — не болезнь, поэтому не надо требовать к себе снисхождения.

Участница реалити-шоу подарила своему избраннику Мондезиру Свет-Амуру двух сыновей в сентябре прошлого года. Близнецы появились на свет недоношенными и до сих пор не могут догнать сверстников. Тем не менее, родители вкладывают в детей все самое лучшее, чтобы они быстрее наверстали упущенное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Ефременкова опубликовала фото с одним из недоношенных сыновей-близнецов.

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