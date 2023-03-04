«Надо быть скромнее»: похвалившаяся крепким здоровьем певица Слава заболела

У артистки март — насыщенный месяц. Она запланировала дать 14 концертов в российских городах. Получится ли теперь у нее не подвести зрителей?

Певица Слава пожаловалась на проблемы со здоровьем. В социальной сети она рассказала, что в период начавшегося гастрольного тура заболела. При этом отметила, что обычно у нее крепкое здоровье, поэтому случившееся восприняла как сглаз.

«Только похвалилась крепким здоровьем и сразу заболела! Вот… есть глазливые! Все-таки надо быть скромнее, или нет!» — заявила знаменитость.

Но, несмотря на гастрольный тур — в марте артистка запланировала дать 14 концертов — прерывать работу не намерена. Все выступления, по ее словам, состоятся в назначенный день и час.

К слову, еще несколько месяцев назад нумеролог Ольга Фисенко предупреждала знаменитость о непростых временам. По ее словам, артистке придется несладко после развода с мужем Анатолием Данилецким. С ним певица прожила 20 лет. О причинах расставания она сначала умалчивала, но позже призналась — повод для разрыва стало поведение супруга. Что именно натворил мужчина — неизвестно. Однако, по словам нумеролога, проблемы в личной жизни перекроет работа, на которой и сконцентрируется артистка. Наверное, поэтому знаменитость и не стала отменять концерты, даже заболев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как певица Слава потеряла памяти из-за тяжелой болезни.

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