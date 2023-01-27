Тоби Магуайр готов вернуться к роли Человека-паука

Издательство Marvel планирует выпуск новой книги с названием «Человек-паук: Нет пути домой: официальные материалы фильма», где будут представлены беседы с актерами. Там также есть и интервью с 47-летним Тоби Магуайром, который с радостью поделился своими мысли по поводу проекта.

По словам знаменитости, он всегда с трепетом ждал очередного приглашения на съемки, ведь роль Человека-паука надолго поселилась в его сердце. Когда ему позвонили, то он не раздумывая согласился приехать. Конечно, он беспокоился из-за неожиданного возвращения, однако сыграть с другими талантливыми коллегами по цеху ему хотелось больше всего.

«Я люблю эти фильмы и всякие сериалы. Если бы эти ребята позвонили мне и спросили: „Ты не мог бы прийти сегодня вечером, чтобы потусить и пошалить?“ или „Ты бы пришел, чтобы сняться в этом фильме, или прочитать сцену, или заняться чем-то вроде Человека-паука?“ Да! Почему бы мне не захотеть этого?», — заявил он Marvel.

«Нет пути домой» является четвертым фильмом артиста, где он появляется в роли Спайдермена. Знаменитость признался, что если подобное предложение поступит ему в пятый раз, то он обязательно согласится.

В том числе Магуайр отметил, что когда надел давно забытый костюм супергероя, то почувствовал некую ностальгию, будто вернулся в родной дом после продолжительного путешествия. Именно это ощущение помогло ему быстро включиться в роль.

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