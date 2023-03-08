Шансы высоки: политолог оценил риск прямого противостояния США и Китая

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 44

Политолог Киреев: вероятность прямого противостояния США и Китая достаточно высока

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop; ВКонтакте / Владимир Киреев; 5-tv.ru

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Ситуация усугубляется и шансов найти компромисс все меньше. Смогут ли страны избежать этого столкновения?

Вероятность прямого противостояния США и Китая достаточно высока, и шансов избежать этого столкновения у обеих стран все меньше. Такое мнение в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru выразил политолог Владимир Киреев.

По словам эксперта, еще двадцать лет назад появились прогнозы о том, что Китай по мере увеличения своего влияния во всех сферах будет «ломать» американоцентричную модель просто фактом своего существования.

«Эти прогнозы привели к тому, что у Обамы, а потом у Трампа начала формироваться политика по сдерживанию Китая, потому что она по факту отражает реальные американские интересы. А у Китая существовал потенциал для того, чтобы американоцентричную модель сломать фактом своего развития как нового экономического центра», — объяснил политолог.

Такая ситуация неизбежно подтолкнула оба государства к противостоянию — американцы поняли, что упустили время. А теперь вероятность прямого столкновения достаточно высока. Причем провоцирует ситуацию США.

«Вся логика экономического развития подсказывает, что Китай лет через десять или 15 будет намного сильнее, чем США. И конфликт для китайцев вообще не понадобится, чтобы отстаивать свои интересы», — отметил Киреев.

По мнению эксперта, шанс избежать столкновения уменьшается с каждым днем. В свое время Барак Обама предлагал создать двухъядерную систему, чтобы США и Китай поделили весь мир, но китайцы на это не пошли. Теперь ситуация развивается как снежный ком, остановить который, считает эксперт, в принципе невозможно.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что КНР хочет обеспечить мир, но этому мешают США.

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