Срочные сообщения приходят из Энергодара. Город атаковали украинские беспилотники зажигательными боеприпасами. В результате атаки возник пожар на площади в четыре гектара. Огонь распространился вдоль ЛЭП, питающих Энергодар и насосную станцию. Сейчас с возгоранием борются пожарные, военнослужащие и сотрудники Росгвардии. Работе Запорожской АЭС в настоящий момент ничего не угрожает.

Два подростка и один взрослый ранены после обстрелов Донецка. За одни только сутки город оказался под огнем киевских формирований пятнадцать раз. Удары ВСУ нанесли по четырем районам города. Власти ДНР говорят о многочисленных разрушениях.

В Пролетарском районе под обстрел попал детский социальный центр, где в тот момент находились 28 детей и их преподаватели. К счастью, никто не пострадал. Все были вовремя эвакуированы в убежище.

В Киевском районе города сгорели два дома. В Куйбышевском пострадало здание школы. Повреждения получили также несколько жилых домов. В двух из них тоже начался пожар. В частном секторе в результате попадания снарядов от зданий местных жителей практически ничего не осталось. Лишь чудом им удалось уцелеть самим.

«Сначала один, меня завалило, а потом при втором уже и дом развалился. <…> Мама ранена, забрала скорая, папа на улице находился. Меня завалило. Оглох, но успел маму вытащить из дома», — рассказал выживший житель Донецка.

Под огнем также оказались и несколько населенных пунктов в ДНР. Там также пострадали жилые дома. По предварительным данным, на Донецк и поселки обрушились залпы РСЗО «Град» и орудий натовского калибра.