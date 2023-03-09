Мальчика, которого отец держал в заложниках в Нижневартовске, освободили

Трехлетнего ребенка, которого отец держал в заложниках в Нижневартовске и угрожал убить, освободили. Об этом сообщили в Следственном комитете региона.

«Благодаря грамотному и слаженному взаимодействию сотрудников правоохранительных органов подозреваемый задержан, жизнью и здоровья ребенка в настоящее время ничего не угрожает», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Там также уточнили, что по факту случившегося правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы с применением оружия. Другая вменяемая статья подозреваемому — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Как известно, 9 марта в дежурную часть обратилась супруга злоумышленника. Она рассказала правоохранителям, что мужчина находится в неадекватном состоянии, он заперся в квартире с ребенком. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь, злоумышленник произвел выстрелы из окна. Главное условие мужчины, которое он выдвинул для освободждения сына — чтобы ему лично позвонил глава следственного комитета.

Известно, что на крыше противоположного дома был размещен снайпер, также на место выехали сотрудники СК. По сообщению источника 5-tv.ru, мужчина работал в городской администрации и был уволен из-за злоупотребления алкоголем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что для жильцов дома в Нижневартовске, где была стрельба, организованы пункты размещения.





