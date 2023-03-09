Для жильцов дома в Нижневартовске, где была стрельба, организованы пункты размещения

Для жильцов двух подъездов в Нижневартовске организовали пункты временного размещения. Эксклюзивные кадры публикует 5-tv.ru.

Как сообщалось ранее, мужчина открыл стрельбу с балкона на девятом этаже, удерживая в квартире собственного ребенка. Злоумышленник заблокировал входные двери, угрожает убить сына и требует звонка от председателя Следственного комитета России (СК) Александра Бастрыкина. Рядом с многоэтажкой находится школа. Два соседних подъезда были эвакуированы.

Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь, злоумышленник произвел выстрелы из окна. По словам очевидцев, прозвучало по меньшей мере десять выстрелов.

Известно, что на крышу противоположного дома поднимается снайпер, также на место выехали сотрудники СК. По сообщению источника 5-tv.ru, мужчина работал в городской администрации и был уволен из-за злоупотребления алкоголем. Ранее 5-tv.ru писал о том, кто сообщил о стрельбе в Нижневартовске.