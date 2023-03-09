В распоряжении 5-tv.ru появились первые кадры севшего в Пулково Boeing 737. Самолет, летевший из Северной столицы в Ижевск, вернулся на аэродром по техническим причинам.

Это произошло в районе 16:08. Предварительной причиной инцидента назван отказ двигателя. Пассажиры на борту заметили в области левого двигателя огненный выхлоп. Экипажем было принято решение об экстренной посадке.

Сейчас все 88 человек и четыре члена экипажа доставлены в аэропорт, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Медицинская помощь никому не понадобилась.

«Решается вопрос о замене борта на другой после технического осмотра воздушного судна», — рассказал 5-tv.ru источник.

Ранее 5-tv.ru обнародовал запись переговоров авиадиспетчера и пилота Boeing 737.