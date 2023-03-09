Появились кадры экстренно севшего самолета в Пулково — видео

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 63

Самолет был вынужден вернуться в аэропорт из-за отказа двигателя.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

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В распоряжении 5-tv.ru появились первые кадры севшего в Пулково Boeing 737. Самолет, летевший из Северной столицы в Ижевск, вернулся на аэродром по техническим причинам.

Это произошло в районе 16:08. Предварительной причиной инцидента назван отказ двигателя. Пассажиры на борту заметили в области левого двигателя огненный выхлоп. Экипажем было принято решение об экстренной посадке.

Сейчас все 88 человек и четыре члена экипажа доставлены в аэропорт, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Медицинская помощь никому не понадобилась.

«Решается вопрос о замене борта на другой после технического осмотра воздушного судна», — рассказал 5-tv.ru источник.

Ранее 5-tv.ru обнародовал запись переговоров авиадиспетчера и пилота Boeing 737.

Появились кадры экстренно севшего самолета в Пулково — видео

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-3° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
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-0.01 80.55
0.31
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