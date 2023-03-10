Какие виды рака при беременности обнаруживают чаще всего

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Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Онколог Вахабова рассказала, какие виды рака при беременности обнаруживают чаще всего

Какие виды рака при беременности обнаруживают чаще всего

Фото: www.globallookpress.com / Judith Thomandl

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Доказано, что гормональный фон у женщины в период беременности не способствует росту опухоли.

Онкология — тяжелое заболевание, которое иногда обнаруживается даже у беременных женщин. Врач-онколог института онкологии Европейского медицинского центра (ЕМС) Юлия Вахабова рассказала Газете.ру, какие именно виды рака чаще всего выявляют у будущих мам.

По словам эксперта, хоть и редко, но в основном у женщин старше 30-35 лет выявляют рак молочной железы, рак шейки матки, лейкозы и лимфомы. При этом доказано, что беременность не способствует росту опухоли. 

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«Уже доказано, что гормональный фон у женщины в период беременности не способствует росту опухоли. Поскольку злокачественные новообразования в такой ситуации — не самая распространенная проблема, у врачей до сих пор нет единых алгоритмов действия в подобной ситуации. В каждом конкретном случае это будет решаться индивидуально», — пояснила онколог.

Если же все-таки у будущей мамы обнаруживают рак, то решение о сохранении плода должен принимать не один специалист, а целая группа. В нее входят онколог, акушер-гинеколог, репродуктолог, генетик, перинатолог и другие специалисты.

При этом каким бы ни было окончательное решение, лечение рака у пациентки должно начаться незамедлительно: любая отсрочка даже в несколько недель может стоить жизни матери и ее малыша. Причина — быстрое прогрессирование опухоли.

«Вероятно, при постановке такого диагноза в период беременности, женщине придется принять непростое решение, но сейчас медицина делает все, чтобы спасти жизни обоих», — пояснила Вахабова.

В настоящее время диагностику онкологических заболеваний в период беременности пройти может каждая женщина, поскольку существуют деликатные способы, позволяющие провести процедуру без вреда для плода.

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