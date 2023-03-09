«Хотелось лезть на стену»: блогер София Стужук рассказала о родах в бассейне

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Рита Миронова
Рита Миронова 21

София Стужук хотела «отрезать ноги от поясницы» из-за родов в бассейне

«Хотелось лезть на стену»: блогер София Стужук рассказала о родах в бассейне

Фото: Instagram* / sofia_stuzhuk

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Для знаменитости это четвертые роды. В тяжелый момент рядом с ней был только муж.

Блогерша София Стужук стала мамой в четвертый раз. Как пишет StarHit.ru, 27-летняя девушка решила рожать прямо в бассейне: расставила свечи, разложила соль для воды, подготовила эфирные масла.

По словам самой Стужук, она ждала лунных дней и была уверена, что родит в ночь с 6 на 7 марта. Так и произошло: у блогерши начались схватки именно в это время, причем они были настолько сильными, что в один момент Стужук уже «не могла даже выть». В этот тяжелый момент ей помогал супруг.

«Просто молчала и единственное, что спасало — руки Антона и мысль, что это совсем скоро закончится. Я уже знаю, когда очень больно — это вот-вот произойдет. Боль пронизывала так, что хотелось лезть на стену и отрезать ноги от поясницы», — рассказала Стужук.

Рожать в бассейне блогерша захотела, чтобы разделить этот момент с мужем. По ее словам, роды прошли идеально — уединенно и без лишнего. Стужук призналась, что даже не думала о съемках и контенте.

Предыдущие три ребенка знаменитость родила от бывшего мужа Дмитрия, который скончался от коронавируса в 2020 году. Их брак продлился шесть лет, а развелись супруги за несколько месяцев до смерти Дмитрия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему блогер Стужук стала врагом для родной Украины.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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