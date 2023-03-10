Будьте честны: таро-прогноз на неделю с 13 по 19 марта

Популярность карт Таро растет с каждым днем абсолютно во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Таролог Айгуль Хуснетдинова подготовила эксклюзивно для 5-tv.ru общий таро-прогноз на неделю с 13 по 19 марта.

Основная энергия недели (карта Рыцарь кубков в прямом положении)

Очень хорошая карта! Она говорит о том, что вам поступят новые предложения, новые знакомства, причем очень благоприятные. Карта говорит о господстве эмоциональной сферы, и преимущественно, о любви. Возможно появление нового влюбленного поклонника или поклонницы.

Если вы настроены на то, чтобы посвятить себя на следующей неделе работе, то все тоже будет складываться удачно. Мир идет вам навстречу, дарит вам подарки, новые знакомства и позитивные впечатления. Вы идете правильным путем.

Финансы (карта Двойка пентаклей в прямом положении)

Честно говоря, дела будут идти ни шатко, ни валко. Возможно, вам придется принимать какие-то решения, скорее всего, нужно немного пересмотреть свой бюджет, подумать серьезно, может быть, вы много тратите или занимаетесь не той работой. Пора переоценить баланс своих сил, сколько вы вкладываете и сколько вы получаете взамен.

Может быть, пришло время попросить прибавки к жалованию, либо посмотреть на себя и понять, что вы плохо стараетесь. Нужно понять, куда уходят ваши ресурсы, и как вы занимаетесь финансовыми вопросами, посмотреть на себя со стороны и сделать выводы. Возможно, они будут неприятными.

Здоровье (карта Рыцарь мечей в прямом положении)

В этой сфере неделя обещает быть агрессивной. Можно получить на ровном месте травму, например, поскользнуться и в итоге «заработать себе» гипс, или попасть во внезапную и неприятную ситуацию, связанную со здоровьем. Сейчас как раз обещают гололед на следующей неделе, поэтому нужно беречь себя и быть внимательнее.

Личная жизнь (карта Девятка мечей в перевернутом положении)

Выглядит достаточно пугающе, но на самом деле беспокоиться не о чем. Постарайтесь не нагнетать обстановку и не создавать проблемы на пустом месте, потому что по сути все лучше, чем вы думаете. Если у вас появляются какие-то подозрения или желания устроить «разборку», лучше выключить эмоции и включить голову. Самым верным способом решить все конфликты — это спокойный взвешенный разговор со своим партнером.

Совет на неделю (карта Дьявол в прямом положении)

Карта очень хорошая, хоть и жуткая на первый взгляд. Неделя будет полна искушений, вы точно попадете в ситуации, в которых придется принимать сложные решения. Но в этот раз лучше действовать не взвешенно, а наоборот — следовать зову своего сердца. Попали в сложную ситуацию? Не надо от нее бежать. Будьте честны сами с собой, и тогда вы можете себе позволить все, что душе угодно.

Ранее 5-tv.ru опубликовал китайский гороскоп на неделю с 13 по 19 марта.