Рэпер Птаха объяснил скандальное видео с «обстрелом» в ДНР

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 128

Рэпер Птаха объяснился перед поклонниками за скандальное видео с «обстрелом» в ДНР

Рэпер Птаха объяснил скандальное видео с «обстрелом» в ДНР

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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По словам музыканта, эти кадры были сняты на полигоне и должны были стать частью видеоотчета о поездке в Донбасс.

Рэп-исполнитель Давид Нуриев, известный по псевдониму Птаха, записал видеообращение для поклонников. Там артист извинился перед фанатами за ролик, в котором якобы попал под обстрел украинских боевиков в Донецке. По словам музыканта, эти кадры были сняты на полигоне и должны были стать частью видеоотчета о поездке в Донбасс. Некоторые отрывки были отправлены друзьям Птахи и кем-то из них слиты в сеть.

«Хочу вам сказать так: мы поехали, двое суток последних практически не спали в общей сложности. Плюс 17 часов за рулем в эти двое суток. Мы приехали, легли спать, выключили телефоны. Приехали мы днем, а кто-то начал это форсить ближе к вечеру. Утром, когда я проснулся, я увидел полный ****** (капец — Прим. ред.)», — заявил Нуриев.

В том числе артист отметил, что когда пользователи сети стали обсуждать произошедшее с ним, украинская часть аудитории была счастлива и «радовалась смерти» Птахи.

«Те, кто переживал, извините. А те, кто радовался — ну, извините, что я вас обломал», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Нуриев попал под обстрел украинских боевиков в ДНР, после чего связь с ним оборвалась. Перед исчезновением рэпер снимал видео, на котором были слышны звуки стрельбы.

Ранее 5-tv.ru показывал видео «обстрела» Птахи в ДНР.

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