Появились кадры попадания рэпера Птахи под обстрел в ДНР
Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru
Птаха приехал в ДНР с концертом к российским бойцам.
Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев — Прим. ред.) попал под обстрел украинских националистов в Донецкой народной республике. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео артиста в этот самый момент. На ролике слышны громкие выстрелы, после чего телефон падает на землю, а сам знаменитость исчезает из кадра.
Представитель артиста сообщила ранее 5-tv.ru, что пока с ним связи нет. Известно, что Птаха приехал в ДНР с концертом к российским бойцам.
Нескончаемые атаки ВСУ превратились в печальную повседневность жителей Донецка. Например, неделю назад один из снарядов попал в многоэтажный дом, в стене образовалась огромная дыра, два человека пострадали.
Кроме того, даже праздник не стал препятствием для украинских боевиков. Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли Донецк 8 марта.
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