Момент попадания рэпера Птахи под обстрел в ДНР — видео

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 326

Появились кадры попадания рэпера Птахи под обстрел в ДНР

Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Птаха приехал в ДНР с концертом к российским бойцам.

Рэпер Птаха (настоящее имя Давид Нуриев — Прим. ред.) попал под обстрел украинских националистов в Донецкой народной республике. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео артиста в этот самый момент. На ролике слышны громкие выстрелы, после чего телефон падает на землю, а сам знаменитость исчезает из кадра.

Представитель артиста сообщила ранее 5-tv.ru, что пока с ним связи нет. Известно, что Птаха приехал в ДНР с концертом к российским бойцам. 

Нескончаемые атаки ВСУ превратились в печальную повседневность жителей Донецка. Например, неделю назад один из снарядов попал в многоэтажный дом, в стене образовалась огромная дыра, два человека пострадали.

Кроме того, даже праздник не стал препятствием для украинских боевиков. Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли Донецк 8 марта.

Тема:
Спецоперация
8 мар
Рэпер Птаха попал под обстрел ВСУ в Донецке
8 мар
Неслабый пол на передовой: как женщины защищают Родину в зоне СВО
8 мар
Американский разведчик заявил о начале финальной стадии конфликта на Украине
8 мар
Столтенберг допустил переход Артемовска под контроль России в скором времени
8 мар
Экс-разведчик США призвал прислушаться к словам Путина об украинской судьбе
8 мар
В России рассказали об отказе Украины обменять 70 пленных солдат
8 мар
«Акации» и «Гвоздики»: ВС РФ за сутки уничтожили шесть гаубиц ВСУ в зоне СВО
8 мар
ВС РФ пресекли действия десяти диверсионных групп в ЛНР и Харьковской области
8 мар
Российские военные уничтожили штаб бригады ВСУ у населенного пункта Мемрик
8 мар
«Стремитесь к справедливости»: Путин поздравил женщин с праздником 8 Марта
Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.46
-0.01 80.55
0.31
🧙‍♀ Гороскоп на 8 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

0:44
Дарья Мельникова подвела итоги года: «Пришлось быстро повзрослеть, если не постареть»
0:23
Польша захотела вернуть выплаченные украинским беженцам деньги
23:59
Какие симптомы могут говорить о заболевании вен? Ответ врача
23:39
Момент попадания рэпера Птахи под обстрел в ДНР — видео
23:22
«Любила, прощала, отдавала»: Ксения Бородина поздравила себя с 40-летием
23:08
Рэпер Птаха попал под обстрел ВСУ в Донецке

Сейчас читают

Клара Новикова объяснила, почему поменяла фамилию
Кто является организатором протестов в Грузии
Военный аналитик рассказал, в каком виде оружия США проигрывает России
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео
Какие черты лица выдают хорошую жену — видео разбор лица