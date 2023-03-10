Протестующие в Грузии потребовали отставки правительства страны

Участники митингов в Грузии поставили новое условие правительству страны. Об этом стало известно корреспонденту «Известий» Александру Сафиулину, который находится на месте событий.

Большое количество бунтующих в центре Тбилиси требует правительство уйти в отставку, это новое требование. Сегодня там запланирована масштабная акция протеста, ее участники стали потихоньку прибывать в указанное место. Вокруг слышен недовольный и требовательный гул, громкие свистки. Некоторые люди надели каски и обзавелись масками.

Помимо неразборчивого шума и гама, на улицах раздаются лозунги протестующих. На сцене выступает один из представителей оппозиции и организаторов протеста. Когда его речь закончилась, то часть людей стала отдаляться от сцены, однако протест не завершился.

«После очередных лозунгов, огромное количество людей начало уходить от сцены. Ведущий не унимается, продолжает призывать. При этом какая-то небольшая часть людей наоборот к сцене продвигаться начала, как по команде. Возможно, какое-то движение сейчас начнется», — рассказал корреспондент.

Протесты в Грузии не прекращаются уже несколько суток, они начались из-за принятия парламентариями в первом чтении закона «О прозрачности иностранного влияния», который подразумевает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, получающих финансирование из-за границы. Однако на фоне митингов закон об иноагентах был позднее отозван из парламента Грузии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, связан ли грузинский закон об иноагентах с Россией.