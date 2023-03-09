Правящая партия Грузии сообщила, что закон об иноагентах отозван из парламента
Эксперты считают, что текущая ситуация в стране будет развиваться не в лучшую сторону.
Фото: ZURAB KURTSIKIDZE / ТАСС
Закон об иноагентах, на почве которого в Тбилиси вспыхнули массовые протесты, отозван из парламента Грузии. Об этом сказано в совместном заявлении политсовета правящей партии «Грузинская мечта» и партии «Силы народа».
«На законопроект был наклеен ложный ярлык „российского закона“, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса», — говорится в заявлении.
Отмечено, что радикальные силы смогли вовлечь молодое поколение страны в противоправную деятельность, в связи с чем депутаты благодарят правоохранителей за прекращение беспорядков. Кроме того, в заявлении подчеркнули, что партия объяснит, почему законопроект важен. Для этого с населением проведут встречи, где общественность проинформируют о подробностях законодательной инициативы.
Протесты в Тбилиси начались 7 марта из-за принятия парламентариями в первом чтении закона «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа.
По мнению журналиста Гии Саралидзе, грузинская власть не устоит, поскольку, по его словам, прошедшие протесты являются лишь началом. Страну «будут шатать», что может «оказаться фатальным» для нее.
Ранее политолог Владимир Шаповалов в разговоре с 5-tv.ru высказал мнение, что ситуация в Грузии будет развиваться в сторону эскалации конфликта, поскольку в «раскачивании» заинтересованы США.
- 15 янв
- Грузинские власти заподозрили Михаила Саакашвили в попытке госпереворота
- 19 нояб
- Оппозиция в Грузии не сдается и планирует новые акции
- 18 нояб
- Спецназ в Тбилиси зачистил площадь от демонстрантов
- 9 окт
- В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
- 28 авг
- Президент Грузии озвучила условие для возобновления диалога с Россией
- 25 июл
- Видео: Экс-министр обороны Грузии Окруашвили задержан в Тбилиси
- 13 июл
- Позорная табличка появилась на доме ведущего «Рустави 2»
- 10 июл
- В Кремле прокомментировали возможность возобновления полетов в Грузию
- 9 июл
- Видео: В Грузии отреагировали на решение Путина по санкциям
- 9 июл
- Госдума рекомендовала Кабмину ввести санкции против Грузии
Читайте также
80%
-0.01 80.55
0.31
Нашли ошибку?