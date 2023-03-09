Правящая партия Грузии сообщила, что закон об иноагентах отозван из парламента

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 52

Эксперты считают, что текущая ситуация в стране будет развиваться не в лучшую сторону.

Правящая партия Грузии сообщила, что закон об иноагентах отозван из парламента

Фото: ZURAB KURTSIKIDZE / ТАСС

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Тема:
Вооруженные протесты в Тбилиси

Закон об иноагентах, на почве которого в Тбилиси вспыхнули массовые протесты, отозван из парламента Грузии. Об этом сказано в совместном заявлении политсовета правящей партии «Грузинская мечта» и партии «Силы народа».

«На законопроект был наклеен ложный ярлык „российского закона“, а его принятие в первом чтении было представлено в глазах части общественности как отход от европейского курса», — говорится в заявлении.

Отмечено, что радикальные силы смогли вовлечь молодое поколение страны в противоправную деятельность, в связи с чем депутаты благодарят правоохранителей за прекращение беспорядков. Кроме того, в заявлении подчеркнули, что партия объяснит, почему законопроект важен. Для этого с населением проведут встречи, где общественность проинформируют о подробностях законодательной инициативы.

Протесты в Тбилиси начались 7 марта из-за принятия парламентариями в первом чтении закона «О прозрачности иностранного влияния». Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций и СМИ, которые получают финансирование из-за рубежа.

По мнению журналиста Гии Саралидзе, грузинская власть не устоит, поскольку, по его словам, прошедшие протесты являются лишь началом. Страну «будут шатать», что может «оказаться фатальным» для нее.

Ранее политолог Владимир Шаповалов в разговоре с 5-tv.ru высказал мнение, что ситуация в Грузии будет развиваться в сторону эскалации конфликта, поскольку в «раскачивании» заинтересованы США.

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Вооруженные протесты в Тбилиси
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