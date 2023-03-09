Песков заявил, что закон об иноагентах в Грузии не связан с Россией

Россия никак не связана с законом об иноагентах в Грузии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время традиционного брифинга. Так официальный представитель Кремля прокомментировал заявление американского посольства о том, что грузинский закон был вдохновлен Москвой.

«Ничего там Кремлем не вдохновлялось. Кремль здесь абсолютно не причем», — сказал Песков.

Наоборот, отметил пресс-секретарь президента, подобные законы первыми стали вводить в США в конце 1930-х.

«Один из вариантов законопроекта, если мы правильно понимаем, был очень сильно похож на аналогичный закон в США. Второй вариант был менее похож на закон США, он был гораздо мягче по своей сути. Но ни к тому, ни к другому мы не имеем никакого отношения», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Закон об иноагентах в Грузии был одобрен парламентом 7 марта. В столице государства начались массовые протесты возле здания парламента. При этом сами инициаторы законопроекта говорили, что постановление похоже на американское, но в более мягком варианте. В то же время в посольстве США заявили, что у законов нет ничего общего, и Грузия на самом деле создала аналог законопроекта, который действует в России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правящая партия Грузии отозвала закон об иноагентах из парламента.