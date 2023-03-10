В РФ предложили пускать элитное жилье коррупционеров с молотка

Преступников с российским гражданством поймать проще, а если речь о коррупционерах, то их конфискованное имущество скоро будет приносить государству еще больший доход. Минфин предложил пускать изъятую недвижимость с молотка.

Как пишут «Известия», сейчас элитное жилье передают малоимущим бесплатно, по договору соцнайма. Но его крайне тяжело содержать простым людям. В итоге дома им приходится продавать, часто за бесценок. А если выставлять особняки на аукцион, на вырученные средства получится купить больше квартир для нуждающихся. Инициативу уже одобрила правительственная комиссия.