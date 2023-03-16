Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 марта

Астролог Ксения Шахова рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ожидать всех знаков зодиака на следующей неделе, в период убывающей Луны.

По ее словам, эта неделя важных обновлений и перехода всех процессов в новое качество, 21 марта мы встречаем астрологический Новый год — момент перехода Солнца в нулевой градус Овна. В этом году он совпадает с новолунием, что подчеркивает влияние огненной стихии: дерзкость, энергичность и деловой настрой.

Мы встречаем год Марса — это планета военных действий, планета строптивости. Все то, что раньше сглаживалось, сейчас будет находить острый выход вовне. При этом 20, 21 и 22 марта не стоит начинать бурную деятельность. Когда Луны на небе не видно, это момент новолуния, процессы скрыты, сложно выявить все нюансы и правильно расставить приоритеты, а вот с 23 по 26 марта — самое время действовать.

Гармоничный Юпитер будет в королевском градусе, и тогда уже можно смотреть далеко и широкой поступью осваивать новые горизонты. Это замечательно для обучения, особенно праву или иностранным языкам, для наставничества, путешествий, масштабирования бизнеса и выхода на международный рынок.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам будет способствовать удача при налаживании контактов с окружающими людьми, с детьми, клиентами и возлюбленными. Повышается активность, стремление добиваться своего, используя связи, а также умение располагать к себе собеседников. В целом для вас это важный период, время начала, вы закладываете фундамент на целый год.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, ловите волну энергии, которая поможет вам решить любые задачи, добиться своего, быстро и продуктивно реагировать на разные ситуации. Продвижению ваших интересов поможет имидж интеллектуала — эрудированного и нестандартно мыслящего человека.

Близнецы — гороскоп на неделю

Близнецы, вам предстоит множество коротких, но интересных поездок, командировок. Возможно прохождение курсов и обучающих семинаров, а также включение в активный информационный поток. Не удивляйтесь визиту родственников или соседей.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков все неоднозначно. Преобладание планет в секторе Овна, который конфликтует с вашим знаком, может создать неожиданности, какие-то препятствия на пути. При этом есть и позитивный момент, новолуние будет стартом для ваших обновлений, перезагрузки. Вы сможете пополнить бюджет от профессий и талантов, связанных с творчеством, музыкой, кино, гостиничным хозяйством, возможно, медицинскими услугами. Не стоит опускать руки, если вы чувствуете напряжение. Это время, когда стоит замедлиться, осмыслить ситуацию и, накопив энергию, двигаться дальше. Не стоит сходить с выбранного пути. Это время проверки вас на прочность, но вы с этим справитесь достойно.

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Лев — гороскоп на неделю

У Львов сейчас высока потребность в свежих ощущениях, переменах, обновлениях. Избавьтесь от старых, изживших себя привычек, обновите гардероб, отношения, возможно, окружение. Творческие люди уловят в пространстве флюиды ярких, оригинальных идей или обнаружат у себя неординарные способности. В любом случае, этот период благоволит вам и раскрытию ваших способностей.

Дева — гороскоп на неделю

У Девы намечаются позитивные события. Как бы ситуация не складывалась на начальном этапе, все закончится для вас благополучно. Вам будет способствовать творческое вдохновение. Сейчас возможна насыщенность новыми идеями. Учащимся повезет получить знания от экспертных преподавателей, лучших в своем деле. Кто-то из вас станет наставником, преподавателем для других людей. Любые юридические дела сейчас проходят легче, быстрее и обещают для вас благоприятный исход.

Весы — гороскоп на неделю

У Весов появляются новые неожиданные возможности и благоприятные стечения обстоятельств. Возможно исполнение спонтанных желаний. Вы начинаете увлекаться неожиданными для себя вещами, но многое черпаете благодаря идеям партнеров, друзей, тех, кто рядом с вами. Эти люди играют существенную роль в вашей жизни. Это удачный период для решения юридических и судебных вопросов, а также для заключения контрактов. Ориентируетесь не только на свои собственные ресурсы, на свое настроение, но и на то, что делают, и что вам рекомендуют окружающие люди. Они играют важную роль в вашей жизни.

Скорпион — гороскоп на неделю

У Скорпионов жажда обновления в профессиональной сфере, статусе. Хочется новых достижений, покорения недоступных ранее высот. Здоровые амбиции не останутся незамеченными, руководители будут благоволить вам. Достойная оплата также не заставит себя долго ждать. Верьте в свои силы и двигайтесь по намеченному пути.

Стрелец — гороскоп на неделю

У Стрельцов все прекрасно развивается не только в профессиональной, но и личной жизни. У женщин есть все шансы встретить успешного и щедрого спутника, который сможет оказать как моральную, так и материальную поддержку. Мужчин же ждет выгодное сотрудничество с международными партнерами, крупными поставщиками, солидными клиентами. В целом, это время, которое ориентирует вас на других людей и дает личные возможности к расширению и развитию.

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Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам стоит обратить внимание как на свою работу, так и на сферу здоровья. Можно запланировать оздоровительные процедуры, сходить на массаж, уделить большее внимания своему телу и организму, расслабиться. Внесите коррективы в привычный для вас образ жизни, особенно если что-то вас сейчас в нем не устраивает. Обратите внимание на здоровый образ жизни. Бизнесменам этот период сулит доходы, которые могут быть от производства или сферы услуг.

Водолей — гороскоп на неделю

Личная жизнь Водолеев обещает наладиться и принести немало позитивных моментов. На этой неделе благоприятно заключение брака, возможна встреча второй половинки. В конструктивном ключе проходит заключение юридических договоров, консультационная деятельность. Большинство процессов, которые сопровождают вашу жизнь, обещают успех и процветание.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб это также период продуктивности. Удача сопутствует в делах, связанных с оформлением документов на недвижимость, поиск договоренности с ремонтной бригадой, переоборудование кухни более современной техникой, организация работы офиса, регистрация фирм, медицинских кабинетов. Все это может быть актуально, потому что в зоне вашего внимания сейчас не вопросы отдыха и развлечений, а конкретной практической деятельности. Особенно области хозяйства, где вы можете быть максимально продуктивны и полезны.

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