Reuters: нефтяные сделки РФ и Индии подрывают многолетнее господство доллара

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 42

Мир начинает сомневаться в американской валюте. Свержение гегемонии не за горами?

Reuters: нефтяные сделки РФ и Индии подрывают многолетнее господство доллара

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Российско-индийские нефтяные сделки в национальных валютах подрывают долларовое мировое господство, длившееся много лет. Об этом сообщает издание Reuters. По данным обозревателей, индийская сторона находится в тройке мировых лидеров по импорту «черного золота». Россия же стала его ведущим поставщиком после отказа Европы от поставок из Москвы.

«Сделки за последние три месяца в сумме эквивалентны нескольким сотням миллионов долларов», — пояснил источник журналистам.

Уточняется, что покупатели из Индии платят за нефть РФ как в рублях, так и в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). До этого аналитик Богдан Зварич призвал к переводу сбережений в юань гонконгского доллара и дирхама ОАЭ. По словам эксперта, в текущем году велики риски ослабления рубля.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где анонсировали пересмотр потолка цен на нефть из РФ.

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