Песков: Путин проведет оперативное совещание с Совбезом РФ
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Темы совещания пока не сообщаются.
Фото: РИА Новости / Павел Быркин
Президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Также представитель Кремля добавил, что у главы государства на вторую половину дня назначены некоторые служебные совещания и закрытые встречи.
Далее президент будет в Огарево, отметил Песков.
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