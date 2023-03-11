Назван эффективный способ замедлить женское старение

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 252

Диетолог Михаил Гинзбург посоветовал женщинам действенный способ замедлить старение

Назван эффективный способ замедлить женское старение

Фото: www.globallookpress.com / Chris Robbins

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Чтобы чувствовать себя молодой, здоровой и счастливой, нужно всего лишь соблюдать одно правило.

Железо способно замедлить женское старение. Об этом в своем блоге на «Яндекс. Дзен» рассказал диетолог Михаил Гинзбург. По словам эксперта, железо помогает сохранить красоту, продлить молодость, а вместе с ней и ощущение счастья. А дефицит такого элемента в организме способствует обратному процессу.

Бледность кожи, быстрая утомляемость, вялость, апатия, потеря интереса к жизни — эти симптому могут говорить о дефиците железа в организме. Гинзбург отметил, что люди зачастую не обращают внимания на перечисленные симптомы и не пытаются с ними бороться. Эуксперт порекомендовал представительницам прекрасного пола регулярно делать анализ на ферритин.

Гинзбург предупредил, что дефицит железа может спровоцировать у женщин развитие тревожности, психологических нарушений и иных проблем. Чтобы регулярно получать железо, необходимо добавить в рацион мясо, печень, и листовые овощи.

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