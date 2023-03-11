Энди Серкис может вновь вернуться к роли Голлума во «Властелине колец»

Голливудский актер Энди Серкис может вернуться к роли Голлума в новой версии картины «Властелин колец». Об этом заявил сам артист, но назвал условия, при которых готов приступить к работе.

Знаменитость признался, что это произойдет только в том случае, если к проекту приступит режиссер Питер Джесон, снявший оригинальную трилогию. Он пояснил, что ее создатель и другие участники съемочной группы стали для него практически родными людьми. И только с ними у Серкиса есть желание двигаться дальше.

«Я думаю, что есть много потенциально интересных проектов о Средиземье, которые можно снять в рамках франшизы. Если они их реализуют, я бы, конечно, ухватился за шанс возродить эти отношения», — цитирует Серкиса издание Variety.

При этом он стал первым, кто прокомментировал планы Warner Bros вернуться к проекту и снять несколько фильмов по мотивам произведения Джона Толкина. Остальные представители киноиндустрии пока ничего по этому поводу не заявляли. Информация о режиссере и актерском составе держится в секрете.

Кинотрилогия «Властелин колец» вышла на экраны в начале 2000-х: в 2001-м — «Властелин колец: Братство Кольца», в 2002-м — «Властелин колец: Две крепости»; в 2003-м — «Властелин колец: Возвращение короля». Картина стала одним из самых крупных проектов в истории кино. Его реализация заняла восемь лет. Все три фильма были сняты в Новой Зеландии, родной стране Питера Джексона. У каждого из фильмов есть специальная расширенная версия, выпущенная на DVD спустя год после выхода обычной киноверсии. В фильмах соблюдена основная сюжетная линиия книги, но опущены некоторые элементы повествования. Также в них есть режичссерские дополнения и отклонения от исходного материала.

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