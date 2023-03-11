Le Figaro: в зоне СВО ликвидирован наемник из Франции
В конце февраля сообщалось о ликвидации наемника из США, который воевал в Афганистане.
Фото: Moritz Frankenberg / ТАСС
В зоне специальной военной операции (СВО) ликвидирован французский наемник, сообщает издание Le Figaro. Он убит в боях под Сватово Луганской народной республики (ЛНР). Город расположен в 160 километрах от Луганска. По словам матери убитого, ее сын захотел поехать на Украину сразу после того, как началась спецоперация.
Он служил в «Интернациональном легионе» ВСУ, который начал формирование практически сразу после начала СВО. Согласно российским данным, с начала СВО и до ноября в Незалежную прибыло восемь тысяч иностранцев для участия в боях на стороне Вооруженных сил Украины.
В конце февраля стало известно о ликвидации в рамках спецоперации бывшего американского военного. Тогда уточнялось, что мужчина воевал в Афганистане.
Россия продолжает СВО в Донбассе по демилитаризации и денацификации Украины, начатую в феврале прошлого года. Ранее 5-tv.ru писал о том, как Запад маскирует отправляемых на Украину наемников.
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