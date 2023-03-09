Захарова объяснила, как Запад маскирует отправляемых на Украину наемников
Мария Захарова: украинские наемники отправляются на Украину под видом гуманитарных миссий
Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache
Все это делается вопреки законодательству западных стран, которое запрещает наемничество.
Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, как Запад маскирует отправляющихся на Украину наемников. Это происходит под прикрытием выполнения гуманитарных миссий.
«Западники под прикрытием выполнения гуманитарных миссий продолжают направлять на Украину своих наемников», — заявила она во время брифинга.
Дипломат добавила, что иностранные боевики вместе с украинскими не только участвуют в боевых действиях, но и совершают бесчинства против мирных жителей.
Захарова также подчеркнула, что во многих странах, которые отправляют на службу в Незалежную военных, наемничество противозаконно.
«Но кого же это интересует? На кону такие деньги, такой геополитический куш», — отметила Захарова.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему чешский наемник отбивался сапогом на поле боя на Украине.
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