Попал на миллион: на Сергея Шнурова подали в суд

Сможет ли знаменитость выиграть суд?

Знаменитый российский рокер Сергей Шнуров «попал на миллион». KP.RU выяснило, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление от фотографа, который требует от музыканта внушительную сумму.

Оказалось, что причиной его недовольства стали экономические споры по гражданским правоотношениям. Какие именно снимки фотографа использовал Шнуров без авторства — неизвестно. Однако, по информации издания, буквально в конце февраля этот фотограф уже выиграл суд против одного из московских университетов и получил около 400 тысяч рублей.

Известно, что несколько его снимков московского метро поставили на обложку научного издания университета, но без указания авторских прав. Естественно, суд в данном разбирательстве был на стороне истца. Вероятно, Шнурова ждет та же участь.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Сергей Шнуров прокомментировал слухи о своем отъезде из России. По его словам, он не собирается никуда уезжать из своей страны, а журналистам необходимо перестать распускать сплетни. Музыкант, наоборот, обвинил в предательстве сбежавших из нашей страны знаменитых соотечественников, а также говорил, что такая позиция ему кажется очень слабой.