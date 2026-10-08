Не отдам тебя никому: суд закрепил за Жуковым и Потехиным права на семь песен группы «Руки вверх!»

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 28 0

Издательство «Джем» обязали возместить музыкантам расходы на госпошлину.

Суд закрепил за «Руки вверх!» права на семь песен

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Суд закрепил за Жуковым и Потехиным права на семь песен группы «Руки вверх!»

Московский арбитражный суд вынес решение в пользу основателей группы «Руки вверх!» Сергея Жукова и Алексея Потехина, закрепив за ними исключительные права на семь песен. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на материалы дела.

В список композиций вошли «Малыш», «Студент», «Доброе утро», «Последний поцелуй», «Бандито», «Двигай телом» и «По кайфу». Иск музыкантов к издательству «Джем» был удовлетворен. Помимо этого, компанию обязали возместить истцам 21 тыс. рублей расходов на уплату госпошлины.

Тяжба Жукова с генеральным директором издательства «Джем» Андреем Черкасовым продолжается не первый год. В 2024 году Черкасов заявлял, что артист якобы незаконно использовал порядка 15 песен, права на которые, по утверждению главы издательства, принадлежат компании.

12 мая в офисе ООО «Профит», принадлежащего Черкасову, прошли обыски. Они связаны с задержанием певицы Линды. Черкасову вменяют два эпизода мошенничества. Позже фигуранту также инкриминировали статью о незаконном образовании юридического лица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что солист и продюсер группы «Руки вверх!» Сергей Жуков прокомментировал свое отношение к критическим замечаниям в свой адрес. Он сравнил нынешнее восприятие с ранним периодом существования коллектива: если прежде отзывы в прессе вызывали у него эмоциональный отклик, то теперь он реагирует на них без раздражения.

Жуков рассказал, что со временем не только смирился с положением вещей, но и почувствовал готовность полностью раскрыться перед зрителями — не в буквальном смысле, а перестав обороняться. В заключение он признался, что они очень любят хейтеров и просят писать чаще и больше, поскольку это дает своеобразную правильную вакцину от всего остального.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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