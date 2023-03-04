Сергей Шнуров прокомментировал слухи о своем отъезде из России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 47

Шнуров опроверг сообщения о намерении покинуть Россию

Сергей Шнуров прокомментировал слухи о своем отъезде из России

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Знаменитый артист напомнил фанатам об огромном количестве фейков во время кризиса. Кто и зачем наживается на честном имени?

Российский музыкант, создатель группы «Ленинград» Сергей Шнуров прокомментировал слухи о том, что он покинул Россию. Об этом он заявил ТАСС.

По его словам, на данный момент он живет в России.

«Пора уже перестать журналистам распускать сплетни, не подтвержденные ни одним документом», — сказал Шнуров.

До этого в Интернете появились сообщения, что артист готовится к отбытию в один из городов Европы и уже даже оформляет гражданство.

Кстати, это не первый раз, когда его уличают в желании уехать из родной страны. Так, в августе 2022 года СМИ уже писали о том, что он вот-вот уедет. Однако, этого не произошло, ведь Шнуров не раз заявлял, что не собирается покидать Родину. Музыкант, наоборот, обвинил в предательстве сбежавших из нашей страны знаменитых соотечественников, а также говорил, что такая позиция ему кажется очень слабой.

Более того, по его мнению, сбежавшие артисты якобы ищут свою выгоду в том, чтобы выступать с антироссийскими заявлениями за границей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как рокер Сергей Шнуров яростно опроверг слухи об отъезде из России.

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