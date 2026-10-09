«Пойдешь или испугаешься?» — Лель о судьбоносном повороте в своей карьере

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 26 0

Жизнь не дает человеку один и тот же шанс дважды.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Катя Лель: судьба не дает человеку один и тот же шанс дважды

Судьба не дает человеку один и тот же шанс дважды. Такое мнение озвучила заслуженная артистка России Катя Лель в беседе с 5-tv.ru на дне рождения певицы Наталии Власовой.

«Судьба дает тебе шанс. Ты пойдешь в него или ты испугаешься, отодвинешь свою мечту и, быть может, больше никогда до нее не дойдешь», — сказала Лель.

По словам артистки, об этом она узнала на своем опыте. В 1994 году Екатерина попала на конкурс молодых исполнителей, поехала в Москву. Было страшно — 19-летняя девушка тосковала по родному Нальчику, по родителям. Под влиянием этих эмоций она пошла гулять по столице, уже задумываясь о возвращении. Тогда внутри у нее был раскол — с одной стороны казалось, что нужно идти до конца, что до успеха осталось совсем немного.

«Одна половина меня говорила: «Вернись к сцене, быть может, там — тот, кто станет твоей путеводной звездой». Вторая же говорила: «Езжай домой, ничего тебя не ждет, ничего не будет», — вспомнила Лель.

В итоге певица сделала усилие воли и заставила себя вернуться к месту проведения конкурса в Парке Горького — так она встретила народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который стал ее наставником.

Ранее Катя Лель рассказала 5-tv.ru, чем лечит больное горло.

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