«Большая проблема»: Маша Малиновская снова переделала грудь

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 67

Маша Малиновская уменьшила грудь на несколько размеров

«Большая проблема»: Маша Малиновская снова переделала грудь

Фото: DARIA_POPOVA / ТАСС

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Все больше российских селебрити следует главному тренду 2023 года.

Российская телеведущая Маша Малиновская не перестает ложиться под нож. Знаменитость призналась, что снова сделала операцию, на этот раз — по уменьшению груди. Об этом она рассказала в интервью на одном из YouTube-шоу.

Теперь размер бюста Малиновской уменьшился на несколько размеров — с четвертого до второго. Но самое главное, что она осталась очень довольна результатом.

Знаменитость добавила, что пошла на такой шаг не просто так.

«Недавно я переделывала грудь. До этого у меня была неудачная операция, была асимметрия, меня искромсали. Это было и эстетически и функционально большой проблемой», — говорит звезда.

Также она добавила, что сейчас уже жалеет о многих пластических операциях, которые делала раньше. По ее мнению, она делала это только из-за нелюбви к себе. Сейчас она бы уже не стала переделывать свою внешность, но уже поздно.

К слову, среди селебрити уже давно существует тренд по уменьшению груди. Так, «назад, к естественности» возвращаются все больше звезд. Например, буквально на днях уменьшила себе грудь визажистка Гоар Аветисян. Из западных артистов: актриса Николь Кидман, певица Виктория Бекхэм, секс-символ Памела Андерсон, Кристина Риччи, Дрю Бэрримор и многие другие.

Согласно утверждениям СМИ, уменьшение груди — главный тренд этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как какие процедуры красоты будут в тренде в 2023 году.

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