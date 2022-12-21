Уменьшение груди и экология: какие процедуры красоты будут в тренде в 2023 году

В 2023 году в тренде все еще остается активный образ жизни, спорт, экология.

Модные тренды меняются очень быстро. Особенно, тренды в области красоты и здоровья. Что будет модно в новом, 2023 году?

Об этом aif.ru рассказала пластический хирург, косметолог Надежда Петраш.

По ее словам, в будущем году самыми популярными направлениями станут натуральность, увлажнение лица и уменьшение груди. В общем, главное, чтобы на теле и лице человека не было никаких следов вмешательства хирургов или косметологов.

«Запрос на естественность и натуральность уже давно присутствует в сфере эстетической медицины, причем в совершенно разных ее областях. Сегодня мы стараемся сделать их как можно более незаметными неопытному глазу, при этом провести коррекцию возрастных изменений или эстетическую коррекцию на максимально высоком уровне», — заявила врач.

Также в 2023 году в тренде все еще остается активный образ жизни, спорт, экология.

Однако существует самая популярная четверка среди процедур, которые будут более востребованы в следующем году.

Уменьшение груди

Большая грудь давно не в моде. Сегодня уже огромное количество женщин приходят в клиники пластической хирургии с запросом уменьшить грудь или удалить силикон и вставить на его место гораздо меньшего размера.

Коррекция губ гиалуроновой кислотой

Огромные губы также давно не в моде, хоть и их коррекция гиалуроновой кислотой по-прежнему занимает одно из лидирующих мест среди косметологических манипуляций. Здесь самое важное — сохранить губам максимально естественный вид.

Липофилинг

Объемные ягодицы, узкая талия, процедура липофилинга особенно набирает обороты по популярности.

Процедуры глубокого увлажнения

Однозначно укрепят свои позиции процедуры, направленные на улучшение качества кожи. У косметологов огромное количество запросов на процедуры глубокого увлажнения кожи с помощью гиалуроновой кислоты, стимуляции коллагена, а также на различные аппаратные методики.

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