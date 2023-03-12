Склад боеприпасов бригады теробороны ВСУ уничтожен под Херсоном

Бойцы российской армии пресекают любые попытки прорыва и в районе Каховской ГЭС.

Сейчас в Киеве вообще буйство идей и законопроектов — например, предлагается переименовать Россию в Московию, Зеленский поручил премьер-министру проработать вопрос. Но это все так на уровне анекдота, а вот что действительно серьезно — так это распоряжение министерства культуры Украины о разрыве договора с Украинской православной церковью по аренде Киево-печерской лавры. Другими словами, монахов выгоняют из Лавры. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, к Папе Римскому и генсеку ООН с призывом не допустить уничтожения монастыря с 1000-летней историей. Времени мало — киевский режим намерен все провернуть до 29 марта, и уже со вторника начнет работать комиссию по передаче материальных и культурных ценностей. Мощи святых в киевских пещерах, интересно, куда припишут к материальным или культурным ценностям?

Есть пророчество старцев, о том, что когда последний истинный монах покинет древнюю обитель, Киев уйдет под воду в наказание за поругание святынь. Я, признаться, не очень верю в такие мистические предсказания, но допускаю, что нечто подобное может произойти из-за действий людей, которые перепутали добро со злом, белое с черным.

И убеждение становится только крепче, если знать какими методами действуют киевские формирования — посмотрите репортаж нашего корреспондента. Натали Графчикова из Херсонской области, где не прекращаются обстрелы Каховской ГЭС, дамба которой сдерживает напор Днепровской воды от разлива по территории Херсонской области.

На позиции нас ведет пулеметчик с позывным «Перец», в руках — пулемет. Который недавно помог бойцу отразить попытку прорыва ВСУ. До другого берега всего 600 метров. Прилетает постоянно.

Здесь мы уже не в прямой видимости противника. Наконец, можем пообщаться. Боец рассказывает — украинские боевики каждый день пытаются прощупать слабые места в нашей обороне.

Перемещаемся в окопы. Огневые точки. Укрытия. Бойцы безотрывно следят за горизонтом. Дмитрий на фронт пришел добровольцем. За плечами — спецназ МВД, боевой опыт, которым он делится с бойцами.

«Во-первых, не хочется чтобы к нам в дом постучались первыми и небезразлична судьба местных жителей. Первый раз заходили со стороны Луганска, видели отношение боевиков к мирным жителям», — рассказал Дмитрий, заместитель командира взвода

Пресекают любые попытки прорыва и в районе Каховской ГЭС. Последствия обстрелов — на каждом шагу. Частично разрушен водосброс, снарядами разорваны перекрытия. Украинские боевики целенаправленно хотят уничтожить ГЭС. Бьют в первую очередь по шлюзам. Если прорвет дамбу — затопит освобожденные территории.

Поддерживает наших бойцов — артиллерия! Склад с боеприпасами — уничтожен. Наши бойцы снова отработали по цели с ювелирной точностью.

А это уже расчет гаубицы «Мста-Б». Командир получает координаты. Артиллерия работает днем и ночью. Побережье — под наблюдением. Вместо масштабного наступления — которое Киев обещал на Херсонском направлении в начале марта — лишь неуверенные и безуспешные попытки прощупать нашу оборону.