Укупник не общается со старшей дочкой: «У отца своя семья, которая в приоритете»

Одна из трех наследниц знаменитого артиста рассказала, почему даже не звонит ему и как к этому причастна его нынешняя жена.

Заслуженный артист России Аркадий Укупник не общается со старшей дочерью Юнной. В интервью корреспондентам НТВ женщина рассказала, что все теплые слова о наследниках, сказанные отцом в беседах с журналистами, далеки от реальности. Между родственниками очевидный конфликт, и произошел он не без участия супруги Укупника Натальи.

У исполнителя трое детей от разных избранниц. В первом браке с Ольгой Лельчук на свет появился сын Григорий, в отношениях с Мариной Никитиной, которые за 13 лет так и не были оформлены официально, родилась Юнна. Нынешняя жена Наталья подарила музыканту дочь Софью. Артист всегда с радостью говорил об отпрысках, но сейчас старается избегать вопросов о Юнне Никитиной.

Аркадий Укупник рассказывал, что поддерживал ее в карьере, помогал найти работу, а еще посоветовал имя для ее дочери — сам выбрал внучке имя Варвара. Только вот Никитина утверждает, что эту самую внучку знаменитый дедушка ни разу не видел. А девочке скоро исполнится три года. Зятя певец тоже не знает. Почему? Все эти вопросы Юнна предложила задать жене отца. И намекнула, что причина разлада — в квартирном вопросе.

«Работу он не помогал мне искать. Может, и помогал, я просто об этом не в курсе. Решали имущественно-квартирные вопросы три года назад. Лучше возьмите интервью у его жены. Она все и расскажет… У отца есть своя семья, которая в приоритете. Старшие дети уже взрослые. Мы как-то сами свою жизнь выстраиваем», — заявила она.

По данным СМИ, Никитина жила в однокомнатной квартире папы в столице, которую он решил продать — нужны были деньги на новый проект. Дочь артист попросил выписаться и съехать. Есть мнение, что именно тогда и пробежала черная кошка между родными людьми.

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