Акция в поддержку России в испанском Бильбао собрала более двух тысяч человек

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Иван Обухов
Иван Обухов 18

В Бильбао в Испании более 2000 человек приняли участие в акции поддержки России

Акция в поддержку России в испанском Бильбао собрала более двух тысяч человек

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Участники марша в поддержку России повесили на правительственном здании флаги РФ, ДНР и ЛНР.

Свыше двух тысяч человек собрались на улицах Бильбао в Испании, чтобы принять участие в марше в поддержку России, сообщил в субботу РИА Новости представитель баскской платформы «Нет НАТО».

Собравшиеся выразили свой протест против стратегии Североатлантического альянса и военной поддержки киевского режима. Также протестующие осудили рост военных трат государств Европы.

Участники акции потребовали перенаправить средства с возрастающих военных расходов на социальные нужды и поддержку людей, которые столкнулись с ростом цен на электроэнергию, базовые продукты питания и самые необходимые услуги.

В завершении шествия участники марша повесили на здании мэрии Бальбао флаги ДНР, ЛНР и России.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС и США примут дополнительные меры по предотвращению обхода санкций против РФ.

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