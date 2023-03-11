Потери ВСУ на донецком направлении составили свыше 140 боевиков

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 52

Минобороны: на Донецком направлении российские силы уничтожили более 140 солдат ВСУ

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Мощный удар противнику нанесли бойцы южной группировки войск.

Украинские войска понесли серьезные потери в результате успешных действий Вооруженных сил РФ на донецком направлении. Об этом сообщили в российском Минобороны.

«На Донецком направлении в результате активных действий подразделений и огня артиллерии „Южной“ группировки войск в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой народной республики (ДНР) за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, три автомобиля и две гаубицы Д-30», — заявил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

До этого врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в бои за Артемовск Киев бросает на убой все свои резервы. При этом противник распространяет слухи и ложную информацию о предполагаемом наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левый берег Днепра.

По словам Сальдо, это делается, чтобы обмануть российские войска и посеять среди населения панику. Между тем на самом деле у ВСУ осталось совсем немного боеспособных сил на правом берегу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по данным издания Le Figaro, в зоне спецоперации ликвидирован французский наемник «Интернационального легиона» ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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