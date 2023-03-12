«Ставки большие»: полковник в запасе спрогнозировал дальнейшее развитие СВО
Военный обозреватель Алехин: весенне-летняя кампания СВО определит ее сроки
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
Эксперт раскрыл детали американского плана Б. В чем он заключается?
Весенне-летняя кампания будет иметь как минимум определяющее значение в дальнейшем проведении и сроках специальной военной операции (СВО). Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин. По словам эксперта, обозначенный период станет «горячей фазой» во взаимоотношениях РФ и Североатлантического альянса.
«В ходе которой американцы уже поймут, смогут ли они остановить наше российское наступление или им придется, они будут вынуждены перейти к плану Б», — сказал Алехин.
Он пояснил, что под американским планом Б понимается поиск путей спасения украинской государственности.
«На мой взгляд, это сейчас вырисовывается. Ставки сделаны очень большие», — подчеркнул собеседник.
Алехин также уточнил, что по-прежнему идет подготовка двух ударных корпусов как в странах Восточной Европы, так и в самой Незалежной. Таким образом, готовятся «два мощных кулака», а именно, танковый и артиллерийский для нанесения ударов на юге или востоке. По различным предположениям, кто-то может быть на юге, в районе Мелитополя, для последующего выхода на Крымский полуостров или же в другом месте.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как российская армия громит врага под Угледаром.
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