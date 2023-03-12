Накануне глава МИД Украины комментировал отказ организаторов пускать политика.

Стала известна причина отказа президенту Украины Владимиру Зеленскому в выступлении на премии «Оскар». Как сообщает издание Bild, все из-за того, что «жертвы боевых действий на Украине — „белые“».

По заявлению обозревателей, темнокожий продюсер «Оскара» Уилл Пэкер обеспокоен тем, что конфликт в Незалежной заслужил голливудское внимание только благодаря тому, что «жертвы белые», в то время как игнорируются «войны по всему миру, затрагивающие небелых людей».

Накануне глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что действия организаторов премии по отношению к украинскому лидеру вызывают сомнения в том, что они морально состоятельны.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru писал о том, где в фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы» использовалась компьютерная графика.