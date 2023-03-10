Все компьютерные эффекты в фильме «На солнце, вдоль рядов кукурузы» выполнены российскими специалистами.

Фильм «На солнце, вдоль рядов кукурузы» снял режиссер Сарик Андреасян, вдохновившись историей, которая произошла летом 2019 года. Тогда самолет Airbus A321 столкнулся со стаей птиц, пернатые попали в двигатели, авиамоторы отказали. Это могло бы стать смертельной трагедией, но благодаря профессионализму экипажа воздушного судна беды удалось избежать. Лайнер посадили на кукурузном поле, все пассажиры и члены экипажа остались живы.

Сарик Андреасян признался, что в фильме присутствует значительное количество компьютерной графики. Об этом режиссер рассказал корреспонденту 5-tv.ru в рамках премьеры фильма, которая прошла в московском кинотеатре «Октябрь».

Он отметил, что около 70% картины снято самостоятельно, но такие кадры, как, например, летящий самолет или появление чаек — сделаны при помощи графики. Известно, что ей занималась студия Виктора Лакисова.

Благодаря профессионализму специалистов, участвовавших в создании кинокартины, фильм сделан по мировому качеству.

«Все сделано очень качественно, я думаю, вы увидите все это на экране. Не придется говорить „ну, там у них вот так, у нас чуть-чуть вот так“. Нет, это абсолютно мирового качества сделано», — объяснил постановщик.

Ранее актриса Полина Максимова рассказала 5-tv.ru о том, как по-настощему пугали артистов на площадке во время съемок фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы».