Воткнули нож прямо в сердце: видео первых минут после убийства мужчины с участием сына депутата ГД

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 2 918

Видео первых минут после убийства мужчины в Подмосковье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Следователи организовали проверку по факту ЧП. Подозреваемый в совершении злодеяния — сын депутата Госдумы.

Жутким убийством закончилось празднование дня рождения молодого человека в Подмосковье. Главный подозреваемый в совершении злодеяния — сын депутата Госдумы Бориса Иванюженкова Артем. 5-tv.ru публикует видео первых минут после трагедии.

На кадрах отчетливо видно, что толпа стоит возле машин. Потом несколько мужчин отходят, одному становится плохо и его буквально заталкивают в авто.

Как сообщил источник 5-tv.ru, знакомый с ситуацией, после инцидента молодого человека, которого, предположительно, мог убить Артем, экстренно увезли в больницу. Там ему, к сожалению, ничем не смогли помочь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Артем Иванюженков неоднократно был замешан в скандалах. В 2020 году профессиональный хоккеист, находясь за рулем иномарки, насмерть сбил велосипедиста.

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