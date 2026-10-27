Жуткая находка: голову 16-летней школьницы нашли в черном пакете с запиской

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист 30 0

Страшное убийство произошло в Эквадоре.

В Эквадоре нашли голову школьницы в черном пакете

Фото: legion-media/ngram

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В Эквадоре ищут убийц школьницы, чью голову нашли в пакете с запиской

Полиция Эквадора расследует убийство 16-летней школьницы, чью голову обнаружили в черном пакете возле спортивной арены в городе Пасахе вместе с брошюрой с угрозами. Об этом сообщило Radio Pichincha.

Страшную находку сделали утром 24 октября возле колизея César Fadul на проспекте Гало Гарсия. Рядом с останками лежала записка, авторы которой угрожали людям, обвиняемым в передаче информации конкурирующим преступным группировкам. Следователи анализируют этот элемент, чтобы понять, связан ли он с убийством, и выйти на возможных преступников.

Погибшая училась в техническом образовательном подразделении Пасахе и ранее не привлекалась к уголовной ответственности. Сотрудники National Directorate of Crimes Against Life (Dinased) и криминалисты собрали на месте биологические образцы и другие улики. К 26 октября остальные части тела девушки найти не удалось, как и установить, где именно произошло убийство. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прокуратура Рима потребовала приговорить гражданина США Фрэнсиса Кауфманна к пожизненному заключению и трем годам дневной изоляции за убийство россиянки и их 14-месячной дочери.

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