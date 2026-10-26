Учителя математики подозревают в убийстве ребенка в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге учитель математики подозревается в убийстве двухлетнего ребенка и пожилой женщины. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

На улице Комиссара Грушко в Красносельском районе у одного из домов прохожие заметили окровавленную женщину, которая звала на помощь. Сотрудники полиции, приехавшие на место вызова, обнаружили в квартире потерпевшей тело ее матери. В ходе обыска в холодильнике был найден труп ребенка.

По предварительным данным к расправе может быть причастен сожитель женщины — учитель математики. Подозреваемому 40 лет. У него 11-летний педагогический стаж. Мужчина получил высшее образование по направлению «Физическая культура», а затем прошел переподготовку на учителя математики.

Когда потерпевшая вернулась домой, то сожитель напал на ее с молотком. Ей чудом удалось вырваться, выпрыгнув из окна первого этажа. Женщина находится в больнице: она получила тяжелые травмы головы и глаза. Подозреваемый с места преступления скрылся. Его разыскивает полиция.

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