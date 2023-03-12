На Кубани спасатели почти сутки эвакуировали из леса травмированного мужчину

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Произошедшее в Краснодарском крае больше напоминало сюжет блокбастера.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Drexel, Rainer; 5-tv.ru

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Почти сутки на Кубани шла операция по спасению туриста. Путешественник упал со склона горы и сломал обе руки.

Все произошло в труднодоступной местности, поэтому спасателям пришлось бросить автомобиль на полпути и добираться пешком. А потом еще возвращаться по тому же маршруту, но уже с пострадавшим на носилках.

В итоге все закончилось хорошо — сейчас спасенный турист в больнице, ему оказали помощь, его жизни ничего не угрожает.

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