Продавать — не строить: новую схему обмана дольщиков выявили в регионах

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«Известия»: в России придумали новый способ обманывать дольщиков

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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Проблемные дома не достраивают, но продают в них жилье.

Новая схема обмана дольщиков вскрылась в нескольких регионах. Как выяснили «Известия», застройщики, которые получали проблемные объекты, вместо того, чтобы достраивать дома, перепродавали несуществующие квартиры.

Исключить появление таких строительных пирамид должны были специальные «эскроу счета» — когда застройщик получает средства покупателей только после выполнения обязательств.

Но, по словам экспертов, в стране еще остались объекты, где средства граждан привлекают по старым схемам. Деньги идут напрямую строительным фирмам. Что и приводит к злоупотреблениям.

При этом продавать площади в долгостроях законом не запрещено. Но если удастся доказать, что выполнять обязательства перед покупателями никто не собирался, это можно будет расценивать как незаконное обогащение.

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