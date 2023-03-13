В Крыму задержали украинца из запрещенного националистического бандформирования

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 29

Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

В Крыму задержали украинца из запрещенного националистического бандформирования

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

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Российские правоохранители задержали в Крыму гражданина Украины, подозреваемого в участии в вооруженном формировании «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Челебиджихана»*. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.

«В отношении задержанного следственным отделом управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 208 УК РФ (Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом)», — рассказали в ФСБ.

По данным следствия, задержанный вступил в бандформирование в 2016 году. Он активно участвовал в деятельности группы, а затем не покинул ее. Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Верховный суд РФ признал «Батальон имени Номана Челебиджихана» террористической структурой в июне 2022 года. Цель его участников сводилась к нарушению территориальной целостности РФ и вооруженному захвату Крыма, уточняли в Генпрокуратуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Хабаровске задержали активистку в рамках дела о переводе денег ВСУ. На кадрах оперативной съемки видно, что женщина испугалась во время задержания.

* — террористическая организация, запрещена в РФ.

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В Крыму задержали украинца из запрещенного националистического бандформирования

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